MotoGP | Test Sepang 2026: la terza giornata in DIRETTA (live e foto)

Diretta Test MotoGP Sepang – Carissimi amici di MotoGrandPrix, buongiorno e benvenuti al commento della terza ed ultima giornata di test IRTA della MotoGP 2026 sul circuito di Sepang, in Malesia!

Nella seconda giornata il più veloce era stato Joan Mir con la Honda, che aveva portato la sua RC213V davanti alle Ducati VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Pedro Acosta su KTM aveva chiuso quarto, davanti al compagno di marca Maverick Vinales (Team Tech3) e alle Aprilia di Marco Bezzecchi (Team Factory) e Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team).

In Top Ten anche Pecco Bagnaia su Ducati Factory, Ai Ogura con la seconda Aprilia del Trackhouse MotoGP Team ed Enea Bastianini, KTM Team Tech3.

Marc Marquez aveva chiuso 15esimo, ma aveva dedicato la seconda giornata alla messa a punto della sua Ducati Desmosedici GP 26.

Le Yamaha avevano saltato la seconda giornata per problemi di sicurezza e affidabilità relativi al nuovo motore V4.

Foto: Valter Magatti

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG DAY 3 FINO ALLE 11:00

