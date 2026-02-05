MotoGP

MotoGP | Test Sepang Day 3: Yamaha torna in pista

In sella alle YZR-M1 V4 Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu

di Alessio Brunori5 Febbraio, 2026
Nella terza ed ultima giornata di test IRTA al Sepang International Circuit la Yamaha è tornata in pista dopo aver esaminato attentamente cosa accaduto nel Day 1 malese.

Era stato evidenziato un problema di sicurezza al motore che aveva portato Alex Rins (nella foto, ndr), Jack Miller e Toprak Razgatlioglu a non partecipare all’azione di mercoledì.

Ora dopo attente analisi dal Giappone c’è stata via libera per far tornare in sella i tre piloti, con Fabio Quartararo fermo dopo essere caduto alla curva 5 nel Day 1 (probabile problema al motore, ndr) con il francese che aveva riportato scoriazioni al braccio sinistro e una frattura al dito.

Dichiarazioni Yamaha V4 Problemi Risolti Test Sepang

“A seguito di ulteriori indagini condotte nel corso della notte tra Giappone e Italia per identificare la causa legata al problema tecnico riscontrato sulla nostra moto nel pomeriggio del primo giorno di test, e sulla base delle evidenze raccolte fino a questo momento, Yamaha ha deciso di riprendere le proprie attività in pista presso il Sepang International Circuit.”

Foto: Valter Magatti

Ultime news