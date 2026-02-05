MotoGP | Test Sepang Day 3: Alex Marquez al Top, Bagnaia e Marc Marquez tengono il passo

La terza ed ultima giornata di test IRTA della MotoGP al Sepang International Circuit ha visto il ritorno in pista della Yamaha, che ieri non aveva girato per problemi di sicurezza e affidabilità relativi al nuovo motore V4.

Un’indagine approfondita della casa dei tecnici della casa di Iwata ha fatto si che i piloti ricevessero l’ok per tornare in pista nel Day 3 malese.

Assente Fabio Quartararo, che dopo la caduta avvenuta nel Day 1 aveva riportato escoriazioni al braccio sinistro e una frattura al dito.

Simulazioni Sprint positive per le Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Grande prestazione del piemontese, che ha mostrato un grande passo gara e che ha fatto meglio anche del suo compagno Marc Marquez.

Per Marc Marquez anche una caduta senza conseguenze

Simulazione Sprint anche per Marco Bezzecchi, che però è stato più lento dei Ducatisti. Da sottolineare però come il “Bez” abbia fatto la simulazione Sprint con gomma usata.

In casa Yamaha rimane il problema della potenza. Le velocità di punta delle YZR-M1 V4 è tra le peggiori, le moto della casa di Iwata sono sempre in fondo alla classifica con un gap superiore ai 10 km/h rispetto ad Aprilia e Ducati.

Il migliori tempi come da pronostico sono stati fatti registrare nella mattinata malese (ad eccezione di quello di Bezzecchi, ndr), quando in Italia era notte fonda.

Ad aggiudicarsi il miglior crono Alex Marquez, che in sella alla Ducati GP 26 del Gresini Racing ha girato in 1:56.402, vicino al record del 2024 di Bagnaia, 1:56.337. Alex è stato anche il più veloce sul passo gara, seguito da suo fratello Marc e da Bagnaia.

Il #73 della Ducati ha preceduto l’Aprilia di Marco Bezzecchi di 0.124s, con il pilota della casa veneta seguito dalle Ducati di Fabio Di Giannantonio (Desmosedici GP 26 del VR46 Racing Team) e dalle ufficiali di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, staccate rispettivamente di 0.387s e 0.527s.

Il pilota piemontese è davanti alla Ducati di Franco Morbidelli (guida un ibrido tra la Desmosedici GP 24 e GP 25, ndr), all’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez e alla migliore delle KTM, quella di Pedro Acosta, ottavo a 0.851s dalla vetta.

In Top Ten anche la Honda di Joan Mir, nono con la RC213V Factory e la KTM RC16 del Team Tech3 del nostro Enea Bastianini.

Ai Ogura su Aprilia del Trackhouse MotoGP Team è 11esimo, a 0.924s da Alex Marquez. Dalla dodicesima posizione in poi il distacco è superiore al secondo.

La Yamaha di Alex Rins è a 1.178s, seguita dalle KTM del di Brad Binder di Maverick Vinales (Team Tech3) e dalla Honda del Team LCR di Johann Zarco.

Sedicesimo tempo per Luca Marini, che in sella alla RC213V Factory è a 1.403s dalla vetta. Il pesarese ha preceduto le Yamaha Pramac di Jack Miller (+1.754s) e Toprak Razgatlioglu (+1.924s), Diogo Moreira (Honda LCR, +2.074s) e i tester Aprilia e Yamaha Lorenzo Savadori e Augusto Fernandez.

Test MotoGP Sepang Day 3 – I tempi finali

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1:56.337 (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1:58.873 (2023)

