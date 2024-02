MotoGP | Test Qatar: ultimi due giorni in pista, poi prima vera sfida del 2024

Test Qatar MotoGP 2024 – I piloti della classe MotoGP torneranno in pista lunedì 19 e martedì 20 febbraio per gli ultimi due giorni di test pre-season 2024.

Dopo l’assaggio avvenuto nei test di Sepang, ci saranno solo due giorni di test in pista prima che la stagione inizi il prossimo 10 marzo, sempre in Qatar.

Ducati Test Qatar MotoGP 2024

La Ducati cercherà di confermare le proprie performance su un circuito “amico”, dove ha già vinto sei volte (2007,2008 e 2009 Casey Stoner, 2018 e 2019 Andrea Dovizioso e 2022 Enea Bastianini, ndr).

La Desmosedici GP è la moto da battere e a Sepang il Campione in carica Pecco Bagnaia ha stabilito il nuovo record del circuito malese. Si aspettano conferme da Enea Bastianini che lo scorso anno vinse a Sepang l’unica gara della stagione e che ora è chiamato a riconfermarsi al vertice su una pista dove vinse con la Ducati Gresini.

Rimanendo in tema Gresini, dopo l’exploit di Valencia, Marc Marquez ha incontrato qualche difficoltà in più (almeno nel time-attack) a Sepang. Quella del Qatar è così come quella malese una pista che non piace troppo all’otto volte iridato, ma la MotoGP 2024 inizierà come detto proprio in Qatar e il #93 cercherà la migliore messa a punto della Desmosedici GP 23.

In casa VR46 Racing Team molto bene (soprattutto sul passo gara, ndr) il neo-arrivato Fabio di Giannantonio, mentre ha trovato qualche difficoltà in più ad adattarsi alla moto 2023 Marco Bezzecchi.

Aprilia Test Qatar MotoGP 2024

In Aprilia a Sepang l’unico a “salvarsi” era stato Aleix Espargarò, mentre sia Maverick Vinales che Miguel Oliveira avevano deluso le aspettative. La casa di Noale che ritroverà in pista anche Raul Fernandez (terribile high-side in Malesia, ndr) dovrà testare l’ultima evoluzione del suo nuovo motore per definire le specifiche finali.

KTM Test Qatar MotoGP 2024

In KTM occhi puntati sul rookie Pedro Acosta, che dopo aver dominato lo shakedown di Sepang, non ha affatto sfigurato nel confronto con i piloti titolari. L’iridato 2021 della Moto3 e 2023 della Moto2, cercherà conferme, cosa che dovrà fare anche Brad Binder. Cercano il riscatto Jack Miller e soprattutto Augusto Fernandez, che in Qatar era stato “schiacciato” nel confronto con il team-mate Acosta.

Honda Test Qatar MotoGP 2024

Dopo la presentazione del Team avvenuta dopo i test malesi, Joan Mir e il neo-acquisto Luca Marini cercano conferme. La Honda così come la Yamaha beneficia delle concessioni in fascia “D” e cercherà di approfittare di questi vantaggi (possibilità di provare con i piloti titolari, sviluppo libero di motore e aerodinamica e più gomme per i test, ndr). Marini ha impressionato per le indicazioni date, mentre Mir (almeno sul giro veloce, ndr) è andato forte. In casa LCR Johann Zarco e Takaaki Nakagami continueranno il lavoro iniziato a Sepang.

Yamaha Test Qatar MotoGP 2024

A Sepang segnali positivi dalla Yamaha, che però deve risolvere il problema del giro “secco”. Nella MotoGP moderna è fondamentale qualificarsi bene e proprio sul time-attack saranno rivolte le maggiori attenzioni. Quartararo e il nuovo compagno di squadra Alex Rins avranno molto su cui lavorare negli ultimi due giorni di test. Le concessioni di fascia “D” di cui Yamaha beneficia, fanno si non debba omologare una specifica finale del motore e questo così come per la Honda significa poter continuare a testare per tutta la stagione.

L’azione in pista è prevista dalle ore 14:00 locali (le 12:00 in Italia, ndr) alle ore 21:00 locali (le 19 in Italia, ndr) seguita da una sessione di prove libere di 15 minuti.

Date test invernali MotoGP 2024

SEPANG

Test ufficiale pre-campionato: martedì 6 – giovedì 8 febbraio

QATAR

Test ufficiale pre-campionato: lunedì 19 – martedì 20 febbraio

JEREZ

Test ufficiale: lunedì 29 aprile

MUGELLO

Test ufficiale: lunedì 3 giugno

MISANO

Test ufficiale: lunedì 9 settembre

Date test Moto3 e Moto2 2024

JEREZ

Test ufficiali Moto2 e Moto3: giovedì 28 febbraio – venerdì 1 marzo

PORTIMAO

Test privato Moto3: giovedì 22 – venerdì 23 febbraio

Test privato Moto2: sabato 24 – domenica 25 febbraio

