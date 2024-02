MotoGP | Presentazione Aprilia 2024 in streaming [VIDEO]

Presentazione Aprilia MotoGP 2024 – Sarà presentata oggi domenica 18 febbraio la nuova Aprilia RS-GP che verrà portata in pista dai confermati Aleix Espargarò e Maverick Vinales.

Il nuovo “gioiello” della casa di Noale verrà svelato in Qatar alle ore 18 locali (le 16:00 in Italia, ndr) ma il collegamento ci sarà già a partire dalle 15:30.

Vinales che cerca ancora la prima vittoria in sella alla RS-GP, detiene nove successi in Top Class, uno con la Suzuki e otto con la Yamaha. Quattro secondi posti sono la sua migliore prestazione in sella alla moto di Noale.

La presentazione potrà essere seguita direttamente sul nostro sito a partire dalle ore 16 CET.

Video Presentazione Aprilia RS-GP 2024 MotoGP

