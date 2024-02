MotoGP | Test Qatar Day 2, Miller: “Abbiamo una moto molto competitiva”

Test Qatar MotoGP 2024 KTM – Jack Miller ha chiuso la seconda e ultima giornata di test in Qatar con l’undicesimo tempo.

Nonostante il tempo che lo piazza lontano dai primi, il pilota australiano è soddisfatto del lavoro fatto nel corso dei testo. Il #43 ha lavorato sia sull’aerodinamica che sul set-up trovando un giusto compromesso per il passo gara.

Dichiarazioni Jack Miller Test Qatar Day 2 MotoGP 2024

“L’ultimo giorno qui è stato positivo e sono abbastanza contento di dove siamo con la moto. Ho apportato alcune modifiche al setup oggi e penso che siamo nella posizione giusta per iniziare la stagione. Mi sento bene e non vedo l’ora di tornare qui per fare tutto sul serio. Abbiamo ancora qualche piccola modifica da apportare: i motociclisti non sono mai del tutto felici! Le condizioni erano difficili lontano dalla traiettoria di gara; se commetti un errore è difficile tornare indietro con le gomme sporche. Nel complesso è stato un buon pre-campionato e i ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico durante l’inverno apportando miglioramenti e credo che abbiamo una moto molto competitiva per andare a correre”.

