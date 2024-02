MotoGP | Test Qatar Day 2, Trackhouse, Fernandez si conferma al Top, recupera Oliveira

MotoGP Test Qatar Aprilia Trackhouse Racing – Continua il momento positivo di Raul Fernandez, che ha chiuso i test del Qatar con un ottimo quinto tempo.

Il pilota del Team Trackhouse Aprilia (guida una RS-GP 23, ndr) è stato anche al comando della sessione, chiudendo a soli 0.389s dalla vetta occupata da Pecco Bagnaia.

Dichiarazioni Raul Fernandez Day 2 Test Qatar MotoGP 2024

“Non ci siamo concentrati sul giro veloce, abbiamo solo provato la gomma morbida. La chiave di questo test è stata non creare situazioni pericolose, quindi quando ho usato la gomma morbida non è stato per provare a spingere, ma per capirla, perché non avevo mai usato questo tipo di mescola su questa moto. Questo è stato importante per noi. Ad ogni modo, non volevo concentrarmi su un singolo giro veloce. Sono semplicemente felice del lavoro che abbiamo svolto. Il ritmo era molto buono, soprattutto lavorando con la gomma usata. Per noi è stato bellissimo, anche visto che non mi sento ancora al 100%, cosa che spero possa migliorare in vista del GP.”

Recupera rispetto a ieri il suo team-mate Miguel Oliveira, che ha chiuso con il 12esimo tempo a 0.884s dalla vetta.

Dichiarazioni Miguel Oliveira Day 2 Test Qatar MotoGP 2024

“È stata una giornata migliore. Non sono pienamente soddisfatto, ma almeno abbiamo fatto un bel passo avanti. È un peccato che siamo arrivati a un buon feeling troppo tardi. Alla fine, sono stati quattro giorni con le stesse brutte sensazioni e oggi, con una moto leggermente diversa, ho potuto finalmente iniziare a fare qualche passo ed essere competitivo. Non sono riuscito a sfruttare al meglio l’intero pacchetto perché i tuoi punti di frenata, il modo in cui guidi, lo migliori giorno dopo giorno. Oggi, avevamo una buona velocità, poi abbiamo perso un po’ di tempo con una moto, ma poi con i time-attack tutto ha funzionato.”

