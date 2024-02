MotoGP | Test Qatar Day 2, Bezzecchi: “Chiudiamo la pre season con un buon bilancio”

MotoGP Test Qatar Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso il secondo e ultimo giorno di test sul circuito del Qatar con il decimo tempo.

Passo in avanti convincente e capace di migliorarsi già dalle prime tornate, Marco ferma il cronometro a 1:51.678 che significa un gap di poco più di sette decimi. Soddisfatto dei progressi di questa due giorni di lavoro, oggi completa 49 giri.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test Qatar MotoGP 2024

“Chiudiamo la pre season con un buon bilancio qui in Qatar, non vedo l’ora di tornarci per la prima gara. Sono contento, rispetto alla Malesia, abbiamo fatto un grande step in avanti. Non sono pianamente soddisfatto del time attack, non riesco a sfruttare tutte le potenzialità della moto. Sul passo sono vicino al gruppo, devo dire che dopo Bagnaia, Bastianini e Martin siamo tutti lì. Ho bisogno ancora un po’ di tempo per conoscere la GP23, farla girare meglio e sfruttare la gomma nuova da subito.”

