MotoGP | Test Qatar Day 2, Maverick Vinales: “Mi sarebbe piaciuto avere un pò più di tempo”

MotoGP Test Qatar Aprilia Racing – Maverick Vinales ha chiuso la seconda e ultima giornata di test sul circuito del Qatar con il sesto tempo.

Pur ammettendo di non sentirsi ancora al 100%, Vinales sottolinea un quadro complessivamente positivo, evidenziando miglioramenti nei settori più veloci rispetto alla stagione precedente. Un punto critico, secondo Vinales, è rappresentato dal freno motore, in particolare nei long run, ma esprime fiducia nel poter risolvere la questione attraverso l’ottimizzazione del setup nel corso del weekend di gara.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 2 Test Qatar MotoGP 2024

“Mi sarebbe piaciuto avere un pò più di tempo per lavorare sulla moto, perché non mi sento ancora al 100%. La situazione è comunque positiva, specialmente perchè abbiamo migliorato nei settori più veloci dove lo scorso anno faticavo. Il freno motore non mi soddisfa ancora del tutto, specialmente nei long run, ma è qualcosa che si risolve con il setup e ci si potrà lavorare durante il weekend di gara”.

