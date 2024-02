MotoGP | Test Qatar Day 2, Di Giannantonio: “Il bilancio è positivo”

MotoGP Test Qatar Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio vede il bicchiere mezzo pieno dopo i test IRTA del Qatar.

Il romano del VR46 Racing Team ha percorso 60 giri nella seconda giornata, portando a casa un 1’51.489 che gli è valso l’ottavo tempo, a mezzo secondo dai primi (Bagnaia, 1:50.952 ndr). Protagonista nel finale di un’ottima simulazione di Sprint, chiude con un bilancio più che positivo.

L’ex Ducati Gresini ha ammesso che i piloti ufficiali hanno qualcosina in più, ma proverà a contrastarli già dalla prima gara, in programma sempre al Lusail International Circuit il prossimo 10 marzo.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Test Qatar MotoGP 2024

“Davvero un buon test, abbiamo fatto un gran bel lavoro. Sono riuscito ad essere abbastanza forte sul time attack e sono contento della simulazione sulla Sprint. Il bilancio è positivo, ma non dobbiamo dimenticare che è solo un test. Portiamo a casa buone sensazioni, un bel approccio con il Team e un gruppo che cresce. Sembra che i piloti ufficiali abbiano qualcosa in più, ma daremo il massimo per poter lottare in gara e provarci fino alla fine.”

