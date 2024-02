MotoGP | Test Qatar Day 2, Acosta: “Stiamo arrivando”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha chiuso la seconda giornata di test sul circuito del Qatar con il 15esimo tempo.

Il giovane talento spagnolo, esordiente nella categoria regina della MotoGP, ha concluso i test in Qatar con entusiasmo e positività. La prima simulazione di gara completa, da parte di Acosta, ha ottenuto un riscontro positivo nonostante i tempi sul giro potessero essere migliorati leggermente. Tuttavia, il pilota evidenzia i progressi significativi compiuti nei giorni precedenti, chiudendo la sessione a soli 0,3 secondi da Miller e a 0,4 secondi da Binder.

Dichiarazioni Pedro Acosta Test Qatar Day 2 MotoGP 2024

“Siamo davvero contenti di questo test in Qatar e direi che abbiamo imparato solo il 10% della MotoGP, quindi c’è molto altro da scoprire durante i fine settimana di gara. Abbiamo fatto la nostra prima simulazione di gara completa che è stata nel complesso positiva. I tempi sul giro potevano essere leggermente migliori, ma sappiamo che non è il mio punto di forza, comunque abbiamo fatto grandi passi in avanti negli ultimi due giorni, e abbiamo finito a 0,3 secondi da Miller, e a 0,4 secondi da Binder, quindi non male. Stiamo arrivando!”