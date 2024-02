MotoGP | Test Qatar Day 2, Rins: “Siamo ancora abbastanza lontani dalla vetta”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Alex Rins ha chiuso la prima delle due giornate di test in Qatar con il 19esimo tempo.

Il pilota spagnolo ha notato un significativo miglioramento del motore Yamaha, particolarmente evidente sul rettilineo, sottolineando il lavoro positivo svolto durante la pausa invernale. Nella sessione odierna, l’attenzione si è concentrata sull’assetto della moto, con il team impegnato in varie configurazioni per identificare aree di miglioramento. Il pilota ha espresso soddisfazione per il progresso fatto rispetto al primo giorno di test, ma ha riconosciuto che c’è ancora un divario significativo rispetto ai piloti di punta, con tempi sul giro intorno a 1’52. Nonostante il gap, Rins si mostra fiducioso nel modo di lavorare del team, evidenziando la determinazione nel perseguire il successo.

Dichiarazioni Alex Rins Test Qatar Day 2 MotoGP 2024

“Bene, nel complesso, penso che la Yamaha abbia migliorato il motore. Sul rettilineo eravamo abbastanza forti, quindi hanno fatto un buon lavoro durante la pausa invernale. Oggi ci siamo concentrati maggiormente sul miglioramento del nostro assetto, cercando di mettere la moto più in alto, più in basso, più lunga, più corta, per capire dove possiamo migliorare, se c’è margine oppure no. E, onestamente, ho fatto un passo avanti rispetto a ieri, Day 1 in Qatar. Siamo ancora abbastanza lontani dalla vetta. Sto facendo 1’52 e anche Fabio è a 1 secondo dal pilota più veloce, quindi dobbiamo lavorare ancora molto per ridurre questo gap. Se vogliamo lottare per la vittoria dobbiamo lavorare ancora più duramente. Ma penso che il nostro modo di lavorare sia quello corretto, quindi siamo pronti per iniziare.”