MotoGP | Test Qatar Day 1, Bezzecchi: “Dalla classifica non sembra, ma è stata una buona giornata”

MotoGP Test Sepang Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata di test del Qatar con l’undicesimo tempo.

Giornata produttiva per Marco, ancora alla ricerca del giusto bilanciamento del setting di base della sua Ducati Desmosedici GP. Con una sessione ancora a disposizione domani, ferma il cronometro a 1:52.799 con 62 tornate totali.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test Qatar MotoGP 2024

“Sono felice, anche se dalla classifica non sembra, è stata una giornata molto positiva. Rispetto alla Malesia, ho un bel feeling e anche il passo è simile a quello dei più veloci. Sul time attack ci devo lavorare, ma non voglio dire troppo, a Sepang sono caduto due volte. Ho fatto un bello step in frenata, lo stile di questa moto è molto diverso su questo aspetto rispetto alla GP22. Ho fatto qualche modifica, mi serve ancora un po’ di tempo, ma sono soddisfatto.”

