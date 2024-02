MotoGP | Test Qatar Day 1, Marini: “Non sono al 100% della forma”

MotoGP Test Qatar Repsol Honda – Luca Marini ha continuato il suo adattamento alla Honda RC213V nel corso della prima giornata di prove in Qatar.

Il #10 della casa giapponese ha lavorato per confermare quanto lui e la squadra avevano trovato a Sepang. Non al 100% della forma per un malessere, Marini è riuscito comunque a completare 51 giri e raccogliere informazioni importanti per lui e per tutta la squadra.

Domano fisico permettendo cercherà di migliorare non solo il feeling ma anche il time-attack (oggi ha chiuso 18esimo a 1.393s dalla vetta occupata da Pecco Bagnaia, ndr), diventato ormai fondamentale nella MotoGP moderna.

Dichiarazioni Luca Marini Test Qatar Day 1 Honda Repsol MotoGP 2024

““Oggi purtroppo non mi sento in forma al 100%, il che è un peccato, ma siamo comunque riusciti a fare ciò di cui avevamo bisogno oggi. Il primo giorno di oggi è stato decisamente migliore rispetto al primo giorno di Sepang, quindi questo dimostra che siamo partiti bene a Sepang e che abbiamo portato avanti il nostro successo fin qui. È chiaro che c’è ancora del lavoro da fare, ma io e la squadra abbiamo alcune idee e stiamo cercando di fare progressi domani, poi in gara e nella prossima gara. La Honda ci sta portando cose da provare e stiamo già lavorando bene insieme, questo è importante per il punto in cui ci troviamo nel viaggio.”

4.7/5 - (42 votes)