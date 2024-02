MotoGP | Test Qatar Day 1, Acosta: “Giornata positiva”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha chiuso la prima giornata di test sul circuito del Qatar con il 15esimo tempo.

Dopo essersi messo in evidenza a Sepang, con il miglior tempo nello Shakedown di Sepang e rimanendo nella top 10 per tutti e tre i giorni del test in Malesia, il rookie ha continuato a dimostrare un grande potenziale. Le condizioni della pista erano un po’ difficili all’inizio del pomeriggio, con molto vento, e Acosta è stato tra i primi piloti ad uscire per avere un assaggio della pista. Le condizioni non erano ideali e nella prima ora ha percorso solo sei giri, ma alla fine, quando il vento è calato, altri piloti si sono uniti all’azione. Lo spagnolo ha migliorato ora dopo ora, fino a raggiungere il suo giro più veloce della giornata al 50esimo giro con un 1’52.938.

Dichiarazioni Pedro Acosta Test Qatar Day 1 MotoGP 2024

“Oggi abbiamo chiuso a 0,8 secondi dal più veloce nel nostro primo giorno su una MotoGP in Qatar, quindi è davvero positivo per noi. Il nostro ritmo era buono, stiamo lavorando meglio tutti insieme perché ho l’esperienza di Sepang, quindi capisco tutto meglio e mi sento come se iniziassi a capire di cosa sto parlando. Giornata positiva per noi, davvero felici, aspettiamo con ansia il secondo giorno!”