MotoGP | Test Qatar Day 1, Quartararo: “Non abbiamo grip”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la prima delle due giornate di test in Qatar in decima posizione.

Quella che una volta era il tallone d’achille della YZR-M1 ora non è più un problema, la velocità massima è sempre tra le migliori, (terzo pilota più veloce in pista a Doha con una velocità di 348,3 km/h, ndr) ma alla M1 manca grip al posteriore, cosa che la fa indietreggiare in classifica nel time-attack.

Il #20 della Yamaha che ha percorso 58 giri nel corso del Day 1 ed ha fatto segnare il best-lap personale di 1’52.637 al giro 56/58, ha comunque speranze visto l’ottimo lavoro che sta svolgendo l’ex Ducati Massimo Bartolini.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test Qatar Day 1 MotoGP 2024

“La moto sembra veloce, c’è stato molto lavoro fatto in quest’area durante l’inverno, la velocità massima non è il nostro problema principale al momento – ha detto Quartararo così come riportato da Speedweek.com – il problema è lo stesso di prima. Il grip è pessimo. Anche quando montiamo gomme nuove non sento alcun miglioramento. Con una gomma che ha già undici giri all’attivo, sono solo due decimi di secondo più lento rispetto a una gomma nuova. Questo è inaccettabile. Ero completamente al limite, era tutto quello che potevo fare. Dobbiamo trovare un modo per diventare più veloci sul giro secco, anche se bruciamo la gomma nel processo. Perché il nostro passo non è male, ma se parti fuori dalla top 10 non hai possibilità di lottare per il podio.”

Dichiarazioni Fabio Quartararo su Massimo Bartolini Test Qatar Day 1 MotoGP 2024

“Normalmente apportiamo solo piccoli cambiamenti, ma grazie a Max (Bartolini) sono state testate cose radicali e sono state apportate modifiche. Tuttavia, abbiamo ancora bisogno di molto tempo per sfruttare davvero il nostro potenziale. Max è con la squadra da poco più di un mese. Dopo questo tempo, non puoi aspettarti che conosca perfettamente la moto. Ma amo già il suo lavoro. Rimane sempre calmo perché sa che siamo molto indietro in questo momento e abbiamo bisogno di tempo per migliorare. È una grande sfida per lui, poiché proviene da una casa (Ducati) dove era abituato a vincere, ma sono convinto che insieme torneremo al top.”