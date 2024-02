MotoGP | Test Qatar Day 1: Bagnaia il più veloce, seguono Martin e Aleix Espargarò

Test Qatar MotoGP 2024 – Il primo giorno di test della MotoGP al Lusail International Circuit ha visto scendere in pista 23 piloti, 21 ufficiali e due tester (Pirro per Ducati e Crutchlow per Yamaha, ndr).

In realtà Pirro ha girato con la Desmosedici del Pramac Racing in sostituzione del convalescente Franco Morbidelli, con quest’ultimo che ha fatto la spola tra il box Pramac e il bordo pista. Il #21 dovrebbe rientrare per la prima gara dell’anno in programma il prossimo 10 marzo sempre in Qatar. I medici gli hanno consigliato di evitare al momento ulteriori traumi alla testa.

L’inizio della giornata ha visto i piloti scendere in pista in un orario inusuale per quanto concerne Lusail, dove si correrà come di consueto sotto le luci artificiali.

I giri fatti di giorno e poi al tramonto verranno però “buoni” soprattutto per la Q1 e la Q2, in programma rispettivamente alle ore 14:40 locali (le 12:40 italiane) e alle 15:05 locali (le 13:05 italiane) del 9 marzo 2024.

Il Campione in carica Pecco Bagnaia così come il suo team-mate Enea Bastianini, ha girato prima con la configurazione di carena e scarico 2023, passando poi alla configurazione 2024 con la quale ha stabilito il miglio tempo della giornata con il crono di 1:52.040.

Alle spalle del #1 della Ducati si è piazzato Jorge Martin, che in sella alla Desmosedici GP 24 Factory del Pramac Racing ha chiuso a 0.220s da Bagnaia.

Doppietta Ducati quindi, con la nuova Aprilia RS-GP di Aleix Espargarò in terza posizione a soli 72 millesimi da dal connazionale Martin.

A fine sessione Brad Binder ha portato la KTM nelle posizioni di vertice, quarto e staccato da Bagnaia di meno di tre decimi, esattamente 0.296s.

Il pilota sud-africano della casa austriaca ha preceduto la Ducati del VR46 Racing Team del romano Fabio di Giannantonio e la seconda Aprilia RS-GP 24 Factory, quella di Maverick Vinales, sesto a poco meno di mezzo secondo dalla vetta, dopo essere stato anche in testa alla sessione.

Il #12 della casa veneta precede la migliore delle Ducati Gresini, quella di Alex Marquez (per lui anche una caduta senza conseguenze, ndr). mentre Marc Marquez ha chiuso 16esimo a quasi un secondo dalla vetta.

Così come a Sepang l’otto volte iridato è mancato soprattutto su giro “secco”, ma dobbiamo dire che sia la pista malese che quella qatariota non sono tra le preferite del #93. Domani proverà sicuramente a migliorare, soprattutto in ottica qualifica.

Tornando alla classifica, in Top Ten anche Enea Bastianini con la seconda Ducati Factory, un sorprendente Johann Zarco (LCR), miglior pilota Honda e Fabio Quartararo con la Yamaha. I due francesi si sono migliorati a fine sessione, soprattutto Zarco, che fino a pochi minuti dalla fine era nelle parti basse della classifica.

Fatica così come a Sepang Marco Bezzecchi (oggi 11esimo, ndr), ancora non a suo agio con la Ducati Desmosedici GP 23. Il feeling rispetto alla GP 22 è molto diverso e il #72 del VR46 Racing Team non ha ancora trovato il bandolo della matassa.

Il “Bez” ha preceduto il rientrante Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Joan Mir (Honda Factory), le KTM di Jack Miller e del rookie Pedro Acosta e il sopra citato Marc Marquez.

Luca Marini in sella alla Honda Factory del Team Repsol ha chiuso 18esimo a 1.393s da Bagnaia. Il #10 è dietro a Takaaki Nakagami (Honda LCR) e davanti a Alex Rins (Yamaha), Augusto Fernandez (KTM), ad un deludente Miguel Oliveira (che dispone dell’Aprilia Factory 2024 del Team Trackhouse, ndr), Michele Pirro (Ducati Pramac) e Cal Crutchlow (Yamaha).

Test MotoGP Qatar Day 1 – I tempi finali

Official Qatar MotoGP records

Best lap: Luca Marini (VR46 Ducati) 1’51.762 (2023)

Fastest race lap: Enea Bastianini (Ducati Lenovo) 1’52.978 (2023)

Date test invernali MotoGP 2024

SEPANG

Test ufficiale pre-campionato: martedì 6 – giovedì 8 febbraio

QATAR

Test ufficiale pre-campionato: lunedì 19 – martedì 20 febbraio

JEREZ

Test ufficiale: lunedì 29 aprile

MUGELLO

Test ufficiale: lunedì 3 giugno

MISANO

Test ufficiale: lunedì 9 settembre

Date test Moto3 e Moto2 2024

JEREZ

Test ufficiali Moto2 e Moto3: giovedì 28 febbraio – venerdì 1 marzo

PORTIMAO

Test privato Moto3: giovedì 22 – venerdì 23 febbraio

Test privato Moto2: sabato 24 – domenica 25 febbraio

