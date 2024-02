MotoGP | Test Qatar, Bastianini: “Sarà importante iniziare a lavorare in vista del primo GP”

Test Qatar MotoGP 2024 – Dopo il buon test della Malesia, Enea Bastianini è pronto per l’ultimo test prima dall’inizio della stagione in Qatar.

Con la stagione MotoGP alle porte, il pilota del team Ducati, Enea Bastianini, condivide le sue riflessioni sulla fase cruciale di preparazione, pochi giorni prima dell’inizio dei test sul circuito di Qatar. Dopo un test positivo a Sepang, Bastianini esprime la soddisfazione per aver completato il programma in Malesia e sottolinea l’importanza di affrontare ora due giornate altrettanto fondamentali nel deserto qatariota. L’obiettivo è riproporre il programma di Sepang, adattandolo alle peculiarità della pista e alle diverse condizioni atmosferiche per acquisire nuovi dati cruciali. Bastianini proietta lo sguardo anche oltre i test, anticipando la preparazione per il primo Gran Premio a Lusail nelle prossime settimane.

Dichiarazioni Enea Bastianini Test Qatar

“Il test in Malesia è andato bene ed è stato molto importante. Abbiamo trovato bel tempo e siamo riusciti a completare il programma previsto per i tre giorni. Ora avremo altre due giornate di test in Qatar e saranno altrettanto fondamentali. Il programma sarà più o meno lo stesso di Sepang: essendo una pista diversa e avendo condizioni differenti, riproveremo gli stessi elementi per raccogliere nuovi dati da confrontare e capire bene come si comporta la moto. Inoltre, sarà importante iniziare a lavorare anche in vista del primo GP che correremo qui a Lusail tra poche settimane”.

