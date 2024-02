MotoGP | Test Qatar, Oliveira: “Il nostro obiettivo è partire da qui soddisfatti”

Test Qatar MotoGP 2024 – Il pilota di punta del team Trackhouse Aprilia, Miguel Oliveira, si prepara ad affrontare con entusiasmo l’ultimo test prima dell’inizio della stagione MotoGP, sul circuito di Qatar.

Oliveira è desideroso di partire da questa sessione di test con una fiducia consolidata e punta a sfruttare al massimo i 10 giorni di pausa successivi per tornare al Qatar. Con ottimismo, il pilota portoghese spera in condizioni meteo favorevoli che consentano di svolgere test significativi.

Dichiarazioni Miguel Oliveira Test Qatar

“Sono entusiasta di iniziare l’ultimo test. Il nostro obiettivo è partire da qui soddisfatti della nostra velocità, soprattutto perché mentalmente possiamo avere una buona fiducia per i 10 giorni di pausa in modo da tornare qui ben preparati per la gara. Speriamo che tutto vada bene, il tempo è bello e possiamo fare dei buoni giri”.

