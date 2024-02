MotoGP | Test Qatar, Bagnaia: “Saranno giornate molto intense”

Test Qatar MotoGP 2024 – Dopo aver chiuso il test della Malesia con un tempo incredibile, Francesco Bagnaia è carico per l’ultimo test prima dall’inizio della stagione in Qatar.

Con l’inizio imminente del Campionato MotoGP, l’attenzione si concentra sui piloti e sulle squadre che si preparano a scendere in pista per la prima gara della stagione.

Il pilota del team Ducati, Francesco Bagnaia, pensa che il team abbia raggiunto un 80% nello sviluppo della moto, e c’è fiducia nel consolidare le sensazioni positive ottenute in Malesia e nell’ottimizzare le prestazioni in vista del weekend di gara.

L’entusiasmo e la determinazione di Bagnaia suggeriscono che il test in Qatar promette riscontri positivi, alimentando l’attesa per un inizio di stagione emozionante e competitivo.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Test Qatar

“Manca davvero poco ormai all’inizio del Campionato e queste ultime due giornate saranno quindi molto importanti. A Sepang siamo riusciti a fare un ottimo lavoro, ma ancora non abbiamo raggiunto il 100%. Direi che però ci siamo andati molto vicini e che lo sviluppo sia ad un buon 80%. Qui in Qatar l’obiettivo sarà riconfermare le sensazioni avute in Malesia e poi iniziare a lavorare in vista del weekend di gara. Ci aspettano due giornate molto intense, ma sono fiducioso che anche questo test darà riscontri positivi”.

