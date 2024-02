MotoGP | Test Qatar Day 2, Aleix Espargarò: “Complimenti a tutta Aprilia Racing”

MotoGP Test Qatar Aprilia Racing – E’ un Aleix Espargarò soddisfatto quello che ha parlato al termine della due giorni di test IRTA in Qatar.

Il pilota spagnolo che ha ottenuto il terzo tempo, ha elogiato il lavoro dell’Aprilia, reputando la nuova RS-GP la moto migliore mai guidata.

Ottimo il passo gara, mentre nel time attack c’è ancora margine di miglioramento. Per Espargarò anche una scivolata durante la simulazione della Sprint Race.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Day 2 Test Qatar MotoGP 2024

“Si dice sempre che i test non sono la gara, ma essere veloci nella pre-season è comunque una importante iniezione di fiducia. Devo fare i complimenti a tutta Aprilia Racing, la RS-GP24 è la migliore moto che abbia mai guidato. Sul giro veloce ci manca ancora un po’ di potenza per sfruttare il grip della posteriore morbida, mentre il passo è stato ottimo. Peccato per la scivolata durante la simulazione di oggi, dove stavo girando costantemente in 1’52. Nulla di serio comunque, sono decisamente pronto ad iniziare questa stagione.”

