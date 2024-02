MotoGP | Test Qatar Day 1, Rins: “Spero di poter lavorare di più sull’assetto”

MotoGP Monster Energy Yamaha – Alex Rins ha chiuso la prima delle due giornate di test in Qatar con il 19esimo tempo.

Il pilota Yamaha ha concluso la prima giornata di test sul circuito di Qatar con un mix di entusiasmo e riflessione. Rins, che non ha corso su questa pista l’anno scorso, ha espresso ottimismo riguardo alla giornata, sottolineando il lavoro intensivo svolto sulla moto e l’esplorazione di nuovi elementi. Nell’intento di perfezionare il setup per la prossima gara, Rins ha dichiarato di aver apportato significative modifiche alla moto, confermando al contempo gli elementi testati durante le sessioni precedenti a Sepang. Con uno sguardo al futuro, il pilota spera di dedicare più tempo all’affinamento del suo assetto nella seconda giornata di test, preparandosi al meglio per le sfide che la prossima stagione di MotoGP potrebbe presentare.

Dichiarazioni Alex Rins Test Qatar Day 1 MotoGP 2024

“Oggi è stata una buona giornata. Abbiamo iniziato con un po’ di caos perché l’anno scorso non avevo corso qui. C’erano nuovi edifici attorno alla pista, quindi i riferimenti erano un po’ diversi. Nel complesso abbiamo lavorato molto sulla moto, testando cose nuove. Alcuni nuovi elementi e abbiamo confermato quelli testati a Sepang. Quindi abbiamo apportato molte modifiche alla moto e abbiamo anche trascorso molto tempo a lavorare all’interno del box. Spero che domani potrò lavorare di più sul mio assetto per la prossima gara.”