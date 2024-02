MotoGP | Test Qatar Day 1, Marc Marquez: “Non mi sto nascondendo”

MotoGP Test Qatar Ducati Gresini – Marc Marquez non ha brillato nella prima giornata di test in Qatar e qualcuno ha iniziato a chiedersi se l’otto volte iridato si stia nascondendo.

E’ stato lo stesso spagnolo a smentire tale supposizione, il feeling con la Desmosedici GP 23 sia a Sepang che nel primo giorno qatariota non è stato lo stesso di Valencia.

Il #93 del Gresini Racing ha portato la sua Ducati in 16esima posizione a poco meno di un secondo di distacco da Pecco Bagnaia, il più veloce della giornata. Il passo gara non era male (sesto tempo nella simulazione Sprint, ndr), il problema è stato il giro secco.

C’è da sottolineare come sia Sepang che Lusail non siano piste a lui gradite, ma c’è ancora domani per recuperare qualcosa prima che il Mondiale scatti il 10 marzo 2024 sempre in Qatar.

Dichiarazioni Marc Marquez Test Qatar Day 1 MotoGP 2024

“Non mi sto nascondendo, tutti spingono nei test, ma ho bisogno di capire alcune cose – ha detto lo spagnolo così come riportato da crash.net – domani sarà una giornata importante per capire il ritmo che avremo per la stagione. Oggi così come in Malesia, le cose sono migliorate a fine sessione. Come in Malesia, ho iniziato a sentirmi sempre meglio. Domani faremo più giri e le condizioni della pista saranno migliori. Oggi mi sono sentito meglio, sono uscito, ho ‘giocato’ di più con la moto, stavo scivolando all’ingresso, questo è il mio stile. Bagnaia e Martin sono più veloci di tutte le Ducati, poi, c’è un gruppo. Dobbiamo capire come guidare, soprattutto in alcune curve dove stiamo perdendo troppo.”

