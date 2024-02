MotoGP | Test Qatar Day 1, Bagnaia: “Fiducia otto su dieci”

Test Qatar MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia ha iniziato nel migliore dei modi la due giorni di test in Qatar, ultimo banco di prova prima dell’inizio del Mondiale in programma il prossimo 10 marzo.

Il due volte Campione del Mondo della MotoGP ha infatti ottenuto il miglior tempo e in una scala da 1 a 10, vota 8 il suo momento di forma e quello della moto.

Pecco non si aspettava un miglioramento così grande e la nuova moto è “nata” bene, visto che non ha avuto gli stessi intoppi della GP 22 e della GP 23, che ad inizio stagione avevano fatto tribolare il due volte iridato della MotoGP.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Qatar Day 1 MotoGP 2024

“Sono molto felice. Considerando da dove siamo partiti, non avrei mai pensato che fosse possibile fare lo stesso tempo sul giro dell’anno scorso in qualifica senza usare una gomma morbida – ha detto Bagnaia così come riportato da Speedweek.com – certo, il grip in pista è migliorato molto verso la fine. Questa pista è generalmente una delle migliori in termini di asfalto e grip. Abbiamo fatto un buon lavoro. Ma è molto difficile capire davvero il livello di ciò che si sta testando. Poiché il livello di aderenza è molto alto, si può fare quasi lo stesso tempo con gomme nuove e usate, magari tre o quattro decimi più lente. Questo è molto positivo per le prestazioni, ma rende più difficile capire se qualcosa funziona bene o meno. Penso che abbiamo fatto un altro passo avanti in termini di erogazione di potenza rispetto alla Malesia. Sembra un grande passo avanti, ma penso che anche l’asfalto ne sia una parte importante. È difficile, ma c’è un piccolo miglioramento. Abbiamo anche provato di nuovo la nuova carena e ho lo stesso feeling della Malesia: alcuni aspetti sono ottimi, ma ci sono anche dei punti deboli rispetto alla carena standard dello scorso anno. Rispetto ai test pre-stagionali degli anni precedenti, la situazione è migliore. Nel 2022, i primi test sono stati un completo disastro. Anche l’anno scorso, i primi due giorni e mezzo sono stati un po’ un disastro.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Nuova Ducati Desmosedici GP 24 Test Qatar Day 1 MotoGP 2024

“La nuova moto mi aiuta molto in frenata, e ho avuto un bel po’ di problemi con questo nella seconda metà della stagione l’anno scorso. Penso che abbiamo fatto un buon passo avanti in frenata e velocità in curva. Per quanto riguarda il grip, però, ne abbiamo un po’ meno rispetto alla moto dell’anno scorso. È un compromesso su cui stiamo lavorando. Oggi abbiamo fatto un piccolo passo avanti con il setup.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Fiducia Test Qatar Day 1 MotoGP 2024

“Su una scala da uno a dieci al momento la fiducia è 8 e abbiamo ancora domani. Dico 8 perché eravamo a 7 in Malesia e non mi aspettavo di raggiungere questo livello senza spingere troppo. È fantastico, ma voglio occuparmi di tutto, rimanere calmo e poi vedremo domani quando finiremo il lavoro e decideremo tutto.”

