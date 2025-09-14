MotoGP | GP Misano Gara, Quartararo: “Non avevo il passo per lottare con gli altri”

GP Misano Yamaha MotoGP 2025 – Gara complicata per Fabio Quartararo che dopo essere partito dalla terza casella in griglia di partenza, non ha potuto fare meglio dell’ottava posizione al traguardo, rallentato dal calo delle gomme.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gp Misano Yamaha MotoGP 2025

“Al quindicesimo giro, le gomme non erano più freschissime, ma il calo delle gomme era dovuto anche a quanto stavo spingendo all’inizio. Non avevo il passo per lottare con gli altri dopo aver cercato così tanto di stare con il gruppo di testa. Mi aspettavo che la moto fosse più costante. Negli ultimi 12 giri, sono rimasto tranquillo sul ritmo. Ma se confrontiamo la mia media con quella di Miguel, ha iniziato più lentamente ma è stato più costante, il che sarebbe stato meglio. L’aspetto positivo di questo fine settimana è come sono stato in grado di ribaltare il time attack di sabato dopo un brutto venerdì”

