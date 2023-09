MotoGP | Test Misano, il bilancio della giornata di lavoro [VIDEO]

MotoGP Test IRTA Misano 2023 – Intervenuto a Sky Sport 24 nel tardo pomeriggio di ieri, Antonio Boselli ha analizzato la giornata di test della MotoGP a Misano, precisando come l’occhio di stampa e appassionati fosse puntato esclusivamente sulle situazioni di Honda e Yamaha, squadre alle prese con i casi Marc Marquez e Fabio Quartararo. Proprio in tal senso, va registrata una chiara delusione di entrambi i piloti, i quali non hanno promosso le novità tecniche presentate dalle squadre a Misano.

Quartararo si aspettava dei passi in avanti più evidenti sul fronte motore, mentre Marquez – in chiara guerra con i vertici Honda – ha rimarcato le solite difficoltà con la RCV, nonostante in pista ieri ci fosse la specifica per il prossimo anno. Situazioni spinose che potrebbero riservare delle sorprese per quello che riguarda il nuovo anno, soprattutto sul fronte mercato. Appuntamento tra due settimane a Nuova Delhi per la prima edizione storica del Gran Premio d’Italia sul Buddh International Circuit.





