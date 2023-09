MotoGP | Honda e Yamaha le delusioni della giornata di test a Misano [VIDEO]

MotoGP Test IRTA Misano 2023 – Fabio Quartararo e Marc Marquez sono i grandi delusi della giornata di test IRTA condotta dalla MotoGP a Misano. Nonostante i proclami delle ultime settimane, Honda e Yamaha non sono riuscite a centrare gli obiettivi che i piloti avevano prestabilito, offrendo di fatto delle situazioni simili a quelle attuali.

Quartararo si aspettava dei passi in avanti più evidenti sul fronte motore, sia su fronte potenza che guidabilità, mentre Marquez – in chiara guerra con i vertici Honda – ha rimarcato le solite difficoltà con la RCV, nonostante in pista ieri ci fosse la specifica per il prossimo anno. Situazioni spinose che potrebbero riservare delle sorprese per quello che riguarda il nuovo anno, soprattutto sul fronte mercato. Appuntamento tra due settimane a Nuova Delhi per la prima edizione storica del Gran Premio d’Italia sul Buddh International Circuit.





