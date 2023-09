MotoGP | Test Misano, Aleix Espargarò: “Non sono necessari stravolgimenti”

Test Misano MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la giornata di test sul circuito di Misano con l’undicesimo tempo.

Il pilota Aprilia ha dedicato la giornata sia a delle prime prove su materiali 2024 sia ad affinamenti del pacchetto 2023. Una giornata nel complesso positiva, non solo dal punto di vista cronometrico. La preparazione alla lunga serie di trasferte extraeuropee che inizierà dall’India, fra due settimane, vede Aprilia in una buona situazione sia tecnica sia di morale alto. Guardando invece al 2024, il lavoro procede spedito pur con la consapevolezza di disporre già di una base molto competitiva.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Test Misano MotoGP 2023

“Con Aprilia siamo ad un livello nel quale non sono necessari stravolgimenti, anzi bisogna evitare il rischio di fare confusione. Il Test Team sta lavorando molto, gli ingegneri hanno molti dati da analizzare e da qui a Valencia avranno modo di preparare il materiale 2024. Qualcosa abbiamo già provato, un telaio diverso con pro e contro e tante componenti. Sappiamo anche quanto questa sia una pista particolare, specialmente dopo un weekend di gara, quindi non l’ideale per trarre conclusioni. Ci aspetta una serie di gare dove abbiamo tutte le possibilità di fare bene”.

