MotoGP | Test Malesia, il motore 2024 convince i piloti Ducati dopo la prima giornata [VIDEO]

MotoGP Test Malesia Ducati- Moderata soddisfazione in casa Ducati al termine della prima giornata di test della MotoGP a Sepang.

Tutti i piloti ufficiali, dopo intervistati sulle novità portate in Malesia dalla Casa di Borgo Panigale, hanno promosso il lavoro di sviluppo sulla GP24, specialmente sul fronte motore, il quale ha compiuto un buon passo in avanti rispetto alla configurazione che è scesa in pista lo scorso anno.

Jorge Martin (autore del miglior tempo di giornata), Enea Bastianini e il campione del mondo, Pecco Bagnaia, hanno lavorato sull’ottimizzazione del potenziale, raccogliendo dati e informazioni importanti in tutte le condizioni di utilizzo della moto. Rimandato a domani invece il lavoro aerodinamico con Bagnaia, specialmente sulla nuova carena: inizialmente previsto per oggi, il torinese ha scelto di rimandarlo a domani, preferendo ottimizzazione al meglio la raccolta delle informazioni sul motore.

Bene anche Gresini e VR46, Marc Marquez rallentato da problemi tecnici

Per quanto riguarda i team clienti, sorridono anche Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, autori di un gran passo gara e di una buona raccolta dati in tutte le condizioni di utilizzo della propria moto. Giornata più sfortunata invece per Marc Marquez, atteso da stampa e tifosi a Sepang: lo spagnolo è stato rallentato da ben quattro problemi tecnici, i quali non gli hanno permesso di ottimizzare il chilometraggio in sella alla GP23.