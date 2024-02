MotoGP | Aprilia, focus aerodinamica nella prima giornata di test a Sepang [VIDEO]

MotoGP Test Malesia Aprilia – Tanto lavoro aerodinamico in casa Aprilia nella prima giornata di test pre-season della MotoGP sul tracciato di Sepang, in Malesia. I piloti ufficiali, Maverick Vinales e Aleix Espargarò, hanno portato in pista tutto il materiale creato dalla squadra nel corso dell’inverno, effettuando varie prove comparative in tutte le condizioni di utilizzo della RSGP24. Uno “sgrezzamento” a 360° utile per capire quale strada seguire nel corso delle prossime giornate di attività malesi, le quali dovranno servire per dare il via libera al pacchetto che dovrà essere mandato a Losail, in Qatar, sede del primo round della stagione.

Aprilia, quante soluzioni sul codone

Particolare attenzione è stata dedicata al codone, grazie ad una particolare configurazione che permette di adottare varie “soluzioni” aerodinamiche in base alle esigenze dettate dal tracciato. Dallo spoiler superiori alle “ali” poste sui fianchi dello stesso, fino ad un simil-estrattore il cui scopo, ovviamente, è quello di pulire i flussi nella zona della ruota posteriore. Tante idee e soluzioni, a conferma dell’atteggiamento “aggressivo” varato dalla compagine di Massimo Rivola già lo scorso anno, che però dovranno trovare un filo conduttore in vista delle prossime giornate di lavoro a Sepang.