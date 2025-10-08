MotoGP | Test invernali 2026, il programma completo
Lo shakedown è in programma a Sepang dal 29 gennaio, il test ufficiale dal 3 febbraio sulla stessa pista
MotoGP 2026 date definitive Test invernali – Sono state diramate le date definitive dei test invernali in ottica MotoGP 2026 e anche le date della presentazione della stagione.
Si inizia con lo Shakedown Test per collaudatori ufficiali, rookie e produttori con concessioni al Sepang International Circuit alla fine di gennaio. Poi ci sono tre giorni a Sepang con l’intera griglia che si dispiega in forze in vista del lancio della stagione.
Nel 2026, la capitale malese di Kuala Lumpur ospiterà l’evento di punta, con attività suddivise tra il 6 e il 7 febbraio. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli in arrivo.
Si chiude con il Buriram Test nel fine settimana prima dell’apertura della stagione, quando il Chang International Circuit accoglie la griglia di partenza per gli ultimi due giorni di test prima dell’azione di gara.
Date Test Invernali e Presentazione Stagione MotoGP 2026
Test di Shakedown: 29 gennaio – 31 gennaio
Test di Sepang: 3 febbraio – 5 febbraio
Presentazione stagione 6 – 7 febbraio
Test di Buriram: 21 – 22 febbraio
Prima della nuova stagione ci sarà il primo vero test in ottica 2026, quello Post-Gp di Valencia, martedì 18 novembre 2025. Al Ricardo Tormo ci sarà il primo assaggio del 2026.
