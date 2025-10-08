MotoGP | Andrea Dovizioso in visita alla Brembo

MotoGP Brembo – Andrea Dovizioso ha fatto visita al Reparto Racing della Brembo situato a Curno, a pochi chilometri da Bergamo.

Il Campione del Mondo 125 (2004) e MotoGP Legend, nonché tester Yamaha V4, è stato accolto presso la sede situata all’interno del parco tecnologico Kilometro Rosso, alle porte di Bergamo, dal Top Management dell’azienda, nel dettaglio Matteo Tiraboschi – Presidente Esecutivo, Cristina Bombassei – Chief Legacy Officer, Mario Almondo – COO Brembo Performance, Mauro Piccoli – CMO Brembo e Luca Di Leo – CCO Brembo.

Una visita di piacere, attraverso cui Andrea ha potuto conoscere le aree aziendali più innovative. Al suo arrivo in sede, subito la parete celebrativa dedicata ai 50 anni di Brembo Racing: un viaggio attraverso le principali innovazioni introdotte negli anni e che hanno rivoluzionato le competizioni a due e quattro ruote, dalla Formula 1 al WorldSBK, passando per il Motomondiale e tante altre discipline.

Successivamente una passeggiata lungo il Kilometro Rosso per scoprire “The Art of Braking”, la mostra spettacolo che racconta l’avventura imprenditoriale di Brembo e i suoi prodotti più iconici in un’esperienza multimediale immersiva e coinvolgente. Un modo innovativo di raccontare cos’è oggi Brembo per gli appassionati: storia, design, stile, racing, prodotto, innovazione e sostenibilità, con uno sguardo al futuro e alle nuove generazioni.

Infine un passaggio, che non poteva mancare, allo stabilimento Racing situato a Curno, a pochi chilometri dalla sede principale, nel cuore pulsante della produzione dei sistemi frenanti destinati alle più importanti categorie del Motorsport mondiale.

Qui, Andrea ha avuto modo di approfondire le tecnologie, i processi produttivi e le competenze che rendono Brembo un punto di riferimento nel settore, osservando da vicino la realizzazione di pinze, dischi, pastiglie, pompe freno, cerchi Marchesini e altri componenti destinati alla pista. Al termine della visita foto e autografi di rito con il team Brembo Performance, composto da circa 250 collaboratori.

Dichiarazioni Andrea Dovizioso Visita Brembo MotoGP 2023

“Nella mia carriera ho guidato diverse moto, ma ho sempre frenato con Brembo e questo devo ammettere sia stato un grande valore aggiunto. Sono sempre stato uno staccatore aggressivo e spesso ho portato i freni al limite, gli ingegneri Brembo si ricordano bene di me, qualcuno oggi mi guardava con il sorriso, qualcuno con un po’ di timore…!

Se devo menzionare l’innovazione che sicuramente ha contraddistinto ed evoluto il mio stile di guida e quello di altri piloti in questi 50 anni di esperienza Brembo nel Motorsport, non ho dubbi: la pompa pollice.

L’ho utilizzata sin dal mio approdo in HRC senza mai privarmene. Modulare la frenata, quando raggiungi oltre 350 km/h, sulla base delle tue caratteristiche fisiche e di guida è qualcosa che non pensavo potesse essere progettato. In Brembo, ci sono riusciti. La vittoria che ricordo con più emozione? Ogni vittoria ha un sapore diverso, ma se devo sceglierne una, Mugello 2017 rimane sul gradino più alto del podio.”

