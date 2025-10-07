MotoGP | Marini: “Ghiaia Mandalika? Bisognerà cambiare qualcosa, ma è troppo tardi per Marquez”

GP Indonesia Mandalika Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini ed altri piloti della MotoGP hanno puntato il dito contro la ghiaia del circuito di Mandalika.

L‘infortunio di Marc Marquez durante il GP d’Indonesia ha portato alla ribalta un problema troppe volte sottovalutato, ma i piloti accendono i “riflettori” dopo quanto accaduto in Indonesia.

Il molti hanno concordato che l’infortunio di Marc Marquez sia dovuto alla ghiaia, troppo grande e posizionata dove dovrebbe invece esserci l’asfalto. Ecco cosa ha detto Marini.

Dichiarazioni Luca Marini Infortunio Marc Marquez Ghiaia MotoGP 2025

“Bisogna fare molta attenzione, perché non è qualcosa che riguarda solo Mandalika; succede anche in altri circuiti. Per l’anno prossimo bisognerà cambiare qualcosa, senza dubbio. Ma il problema è che ormai è troppo tardi per Marc. È sempre un peccato quando un pilota si infortuna, ma spero che non debba operarsi (Marini aveva parlato prima che Marc si sottoponesse a Madrid ad una visita che ha evidenziato dei problemi ma che verranno trattati senza operazione, ndr).”

Alla domanda e l’infortunio sia stato causato dalla ghiaia a risposto così: “Direi di sì, perché alla fine mi è sembrata una caduta normale. Ma poi sia Marc che Bezzecchi sono caduti violentemente e hanno rotolato a lungo perché la ghiaia era posizionata male.”

Dello stesso parere anche Alex Marquez e Joan Mir. Alex ha sottolineato: “La ghiaia è messa malissimo, succede sempre la stessa cosa, c’è uno scalino” – ha detto il più piccolo dei fratelli Marquez così come riportato da AS.com.

Anche Mir ha puntato il dito contro la ghiaia: “C’è uno scalino nella via di fuga in ghiaia. È pericoloso. Se lo colpisci, ci arrivi a una velocità pazzesca. Non capisco perché abbiamo la ghiaia lì e non l’asfalto. Dobbiamo parlarne, perché se succede qualcosa, oggi le conseguenze sono più gravi di prima.”

4.7/5 - (45 votes)