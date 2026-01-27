MotoGP | Test invernali 2026, ecco il programma completo
Il test shakedown è in programma a Sepang dal 29 gennaio, il test ufficiale dal 3 febbraio sulla stessa pista
A pochi giorni dal primo test della MotoGP 2026, è stato confermato il calendario completo dei test 2026, comprese giornate di prova extra.
Dopo lo Shakedown malese che si terrà dal 29 al 31 gennaio, il Test di Sepang apre ufficialmente la MotoGP 2026 dal 3 al 5 febbraio in Malesia. Poi si andrà a Kuala Lumpur il 7 febbraio per il lancio della stagione.
Da lì, si arriva al Chang International Circuit di Buriram MotoGP per un ultimo test di due giorni il 21 e 22 febbraio, per poi iniziare con la prima gara della stagione nel weekend successivo.
Quest’anno ci saranno quattro giornate di test durante la stagione. I primi due sono test ufficiali e seguono rispettivamente il Gran Premio di Spagna a Jerez e il Gran Premio di Catalogna a Barcellona, e i partecipanti testeranno pneumatici del fornitore ufficiale di pneumatici MotoGP, Michelin. I test non ufficiali post-gara con il fornitore di pneumatici 2027 (Pirelli, ndr) sono previsti per il lunedì successivo ai Gran Premi della Repubblica Ceca e dell’Austria.
Date Test Invernali e Presentazione Stagione MotoGP 2026
Test di Shakedown: 29 gennaio – 31 gennaio
Test di Sepang: 3 febbraio – 5 febbraio
Presentazione stagione 6 – 7 febbraio
Test di Buriram: 21 – 22 febbraio
Test Jerez Official: 27 aprile
Test Barcellona Official: 18 maggio
Test Repubblica Ceca Pirelli Official: 22 giugno
Test Repubblica Ceca Pirelli Official: 21 settembre
Il calendario dei test per le classi Moto2 e Moto3 è ora confermato. I test pre-stagionali sono stati suddivisi per categorie, con la Moto3 che partirà per il suo primo test a Portimao il 9 e 10 febbraio, prima che la Moto2 scenda in pista nello stesso luogo l’11 e 12 febbraio.
Il Circuito de Jerez-Angel Nieto ospita poi il test ufficiale Moto3 il 14 e 15 febbraio e il test ufficiale Moto2 il 16 e 17 febbraio. La Moto3 avrà un test stagionale il martedì successivo al Gran Premio di Spagna a Jerez, mentre la Moto2 avrà un test stagionale il martedì successivo al Gran Premio di Catalogna a Barcellona.
Date Test Invernali Moto3 2026
Test Portimao: 9 – 10 febbraio
Test Jerez Official: 14 – 15 febbraio
Test Jerez Official: 28 aprile
Date Test Invernali Moto2 2026
Test Portimao: 11 – 12 febbraio
Test Jerez Official: 16 – 17 febbraio
Test Barcellona Official: 19 maggio
