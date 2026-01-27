MotoGP | Test invernali 2026, ecco il programma completo

A pochi giorni dal primo test della MotoGP 2026, è stato confermato il calendario completo dei test 2026, comprese giornate di prova extra.

Dopo lo Shakedown malese che si terrà dal 29 al 31 gennaio, il Test di Sepang apre ufficialmente la MotoGP 2026 dal 3 al 5 febbraio in Malesia. Poi si andrà a Kuala Lumpur il 7 febbraio per il lancio della stagione.

Da lì, si arriva al Chang International Circuit di Buriram MotoGP per un ultimo test di due giorni il 21 e 22 febbraio, per poi iniziare con la prima gara della stagione nel weekend successivo.

Quest’anno ci saranno quattro giornate di test durante la stagione. I primi due sono test ufficiali e seguono rispettivamente il Gran Premio di Spagna a Jerez e il Gran Premio di Catalogna a Barcellona, e i partecipanti testeranno pneumatici del fornitore ufficiale di pneumatici MotoGP, Michelin. I test non ufficiali post-gara con il fornitore di pneumatici 2027 (Pirelli, ndr) sono previsti per il lunedì successivo ai Gran Premi della Repubblica Ceca e dell’Austria.

Date Test Invernali e Presentazione Stagione MotoGP 2026

Test di Shakedown: 29 gennaio – 31 gennaio

Test di Sepang: 3 febbraio – 5 febbraio

Presentazione stagione 6 – 7 febbraio

Test di Buriram: 21 – 22 febbraio

Test Jerez Official: 27 aprile

Test Barcellona Official: 18 maggio

Test Repubblica Ceca Pirelli Official: 22 giugno

Test Repubblica Ceca Pirelli Official: 21 settembre

Il calendario dei test per le classi Moto2 e Moto3 è ora confermato. I test pre-stagionali sono stati suddivisi per categorie, con la Moto3 che partirà per il suo primo test a Portimao il 9 e 10 febbraio, prima che la Moto2 scenda in pista nello stesso luogo l’11 e 12 febbraio.

Il Circuito de Jerez-Angel Nieto ospita poi il test ufficiale Moto3 il 14 e 15 febbraio e il test ufficiale Moto2 il 16 e 17 febbraio. La Moto3 avrà un test stagionale il martedì successivo al Gran Premio di Spagna a Jerez, mentre la Moto2 avrà un test stagionale il martedì successivo al Gran Premio di Catalogna a Barcellona.

Date Test Invernali Moto3 2026

Test Portimao: 9 – 10 febbraio

Test Jerez Official: 14 – 15 febbraio

Test Jerez Official: 28 aprile

Date Test Invernali Moto2 2026

Test Portimao: 11 – 12 febbraio

Test Jerez Official: 16 – 17 febbraio

Test Barcellona Official: 19 maggio

