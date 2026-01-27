MotoGP | KTM Tech3 2026, Vinales: “Con Lorenzo ho cambiato il modo di affrontare la stagione”

E’ un Maverick Vinales motivatissimo quello che ha parlato alla presentazione della nuova stagione del Team KTM Tech3 MotoGP.

Il pilota di Figueres ha raccontato la sua prima esperienza in KTM, quella del 2025, che si può dividere in due parti, quello prima del terribile high-side del Sachsenring e la quello successivo alla caduta.

Ora arriva da un inverno in cui ha lavorato sodo con il suo nuovo “mentore”, il cinque volte Campione del Mondo Jorge Lorenzo. Con il maiorchino Vinales si è allenato sia su circuiti veloci che su circuito stretti e molto tecnici con moto più piccole.

Il #12 è entusiasta di questa collaborazione che gli ha completamente cambiato il modo di affrontare la stagione. Vinales ha lavorato su tutti gli aspetti tecnici, non solo su circuiti grandi ma anche su piccoli, cercando di essere preciso, aggressivo ma davvero preciso.

Dichiarazioni Maverick Vinales Presentazione KTM Tech3 MotoGP 2026

“L’anno scorso è stata un’esperienza fantastica per me: dovevo capire molte cose in un periodo di tempo molto breve, ma dopo due gare ho iniziato a comprendere la moto, come funziona, e questo mi ha permesso di essere competitivo molto rapidamente. Poi abbiamo avuto la caduta al Sachsenring. C’erano due o tre modi per recuperare, ma dovevamo capire quale fosse il migliore per la mia spalla, per il tipo di infortunio che avevo, e i ragazzi del Red Bull APC mi hanno aiutato a seguire un percorso che mi permettesse di recuperare più velocemente. Adesso sento di avere una grande responsabilità nel trasformare questo progetto in un progetto vincente. È qualcosa di davvero bello, perché quando ho questo tipo di pressione – quando ho questo tipo di responsabilità – do il meglio di me. Quindi, sono pronto a “mangiare”! Ho tantissima energia per quest’anno. Il legame con KTM c’è, lavoriamo tutti insieme. Quello che mi piace di KTM è che tutti hanno un peso in fabbrica, ovunque tu sia. È importante perché, a volte, puoi avere un’idea che va bene; Altre volte un altro pilota può prenderla, in questa zona è lecito.”

Dichiarazioni Maverick Vinales Stagione MotoGP 2025

“Dividerei il mio 2025 in due parti. Nel primo ho scoperto la KTM, ho acquisito esperienza, ho ottenuto buoni risultati, ero in testa come pilota di fabbrica e, purtroppo, al Sachsenring ho avuto un grande ‘highside’ e mi sono slogato una spalla, ed è lì che è iniziata la seconda parte per me, il recupero, il desiderio di tornare il prima possibile, ma è stato molto difficile. Mi ha fatto pensare che se stavo facendo le cose nel modo giusto, cosa avrei potuto migliorare. Questo mi ha dato l’opportunità di prepararmi in modo diverso, di essere pronto alla sfida. Mentalmente sono diventato molto più forte, perché passare dal mio meglio con la KTM al peggio, probabilmente, di tutta la mia vita è sempre difficile, ma quando torni ti senti molto forte.”

Dichiarazioni Maverick Vinales Collaborazione con Jorge Lorenzo MotoGP 2026

“Quest’anno ho preso Jorge Lorenzo come mio allenatore tecnico e ha completamente cambiato il mio modo di affrontare la stagione. Ho lavorato su tutti gli aspetti tecnici, non solo su circuiti grandi ma anche su piccoli, cercando di essere preciso, aggressivo ma davvero preciso. Questo è molto importante per la nostra moto, che è una moto che devi guidare in modo aggressivo, ma con precisione. È una combinazione molto difficile, perché appena sei aggressivo, la precisione svanisce.”

