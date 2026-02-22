MotoGP | Test Buriram Day 2, Marini: “Il nostro potenziale è da Top 7”

Il caldo e l’umidità di Buriram hanno accompagnato anche la seconda e ultima giornata di test, offrendo a piloti e team l’ultima occasione per adattarsi alle condizioni prima del via della nuova stagione, la prossima settimana. Buone sensazioni per Luca Marini, costante e competitivo per tutta la pre-season. Il pilota del team Honda Castrol HRC, ha concluso la seconda giornata di test in tredicesima posizione e si è detto soddisfatto per il duro lavoro svolto dalla squadra.

Joan Mir ha confermato le buone sensazioni di ieri con il decimo tempo nella combinata. Il pilota spagnolo ha confermato i progressi mostrati sul finale della scorsa stagione e nei test di Sepang, mantenendo fiducia nel lavoro degli ingegneri HRC in vista del debutto stagionale.

“La moto è migliorata molto per quanto riguarda il motore, l’aerodinamica e la fase di frenata, e di questo dobbiamo essere soddisfatti. Tutti hanno lavorato duramente durante l’inverno e in questi due test, e so che continueranno a farlo per tutta la stagione. Dobbiamo restare concentrati sugli aspetti che ci mancano per andare più forte: serve solo un po’ di tempo in più per migliorare queste aree. Non vedo l’ora di scendere in pista per la gara per capire davvero a che punto siamo tutti. La qualifica sarà molto importante in questa prima gara, quindi dovremo prepararci al meglio. Credo che il nostro potenziale sia tranquillamente da Top 7, forse anche di più se riusciremo a trovare ancora qualche dettaglio sulla moto nei prossimi giorni”

“Abbiamo vissuto una pre-season con molto potenziale, ma ovviamente come pilota si vuole sempre di più. Questa pista, per noi ma soprattutto per me, è stata più difficile rispetto agli ultimi circuiti. Il grip non era quello che cercavamo, mentre per altri piloti sì, quindi abbiamo passato gran parte del test a lavorare sulla geometria della moto. Ci sono un paio di opzioni sulla direzione da prendere con il progetto per cercare di essere più competitivi. Abbiamo ancora qualche giorno perché tutti possano trovare un paio di soluzioni in più prima di andare a correre, quindi cerchiamo di sfruttarlo al massimo ed essere competitivi quando inizieranno le gare”

