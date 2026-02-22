MotoGP | Test Buriram Day 2, Alex Marquez: “Non sento pressione”

Nel corso della seconda e ultima giornata di test a Buriram, Alex Marquez ha confermato le ottime sensazioni già mostrate ieri, chiudendo il lavoro con segnali incoraggianti in vista dell’inizio della stagione. Nonostante una caduta durante la simulazione di gara, lo spagnolo del team Gresini Racing ha sottolineato i progressi fatti in termini di fiducia sulla moto e la consapevolezza di sentirsi più pronto rispetto allo scorso anno per lottare stabilmente per risultati importanti. Ha concluso quinto nella combinata dei tempi.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 2 Test Buriram

“Caduta a parte, arrivata durante la simulazione gara, è stato un test positivo. Ieri con il miglior tempo, oggi vicinissimo alla vetta. Non siamo ancora al 10/10, ma rispetto a ieri abbiamo già fatto un grande step di fiducia sulla moto. Rispetto allo scorso anno mi sento più pronto per giocarmi risultati importanti, ma quest’anno ci saranno tanti piloti a livelli top e sarà una bella sfida. Non sento pressione, sento fiducia e non vedo l’ora di iniziare”

Michele Pirro, tester Ducati, ha sostituito Fermin Aldeguer che è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio al femore durante un allenamento a Valencia.

“Ovviamente mi spiace essere qui come sostituto di un pilota infortunato. Detto ciò, abbiamo lavorato tanto in questi due giorni, la pista è nuova per me e non ho avuto la possibilità di spingere nel time attack. In ogni caso sono molto felice di essere tornato nel team Gresini così tanti anni dopo. Lavoreremo tutto il fine settimana per aiutare Ducati e il Team Gresini”

Foto: Valter Magatti