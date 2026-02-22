MotoGP | Test Buriram Day 2, Di Giannantonio: “Ho provato moltissime cose”

La pre-season è ufficialmente chiusa. Ormai i giochi sono fatti e il primo banco di prova sarà tra pochi giorni con l’inizio del Mondiale MotoGP a Buriram. Fabio Di Giannantonio si è detto molto fiducioso del tanto lavoro svolto con il team Pertamina Enduro VR46 in queste due giornate di test in Thailandia. C’è ottimismo e determinazione nel fare un ottimo lavoro.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Buriram Day 2 MotoGP 2026

“I giorni di test sono stati lunghissimi! Questo a Buriram è stato il più difficile della mia vita perché ho provato moltissime cose. Ma sono molto contento di questo, perché abbiamo lavorato molto bene con il team, abbiamo fatto tutto quello che avevamo in mente e nel piano di lavoro. In termini di velocità, non è stato il nostro miglior test perché, provando tante cose, era difficile trovare il giro perfetto e il ritmo. Ma sono contento del setup di base per la prima gara, sembra che quello definitivo sia lo stesso di Sepang, e questo è un grande passo in avanti. Arriviamo alla prima gara con molte idee chiare, ci sentiamo fiduciosi e alla grande con il team. Sono pienamente convinto che possiamo fare un gran lavoro con il pacchetto che abbiamo. Siamo pronti per la stagione!”

Foto: Valter Magatti

5/5 - (1 vote)