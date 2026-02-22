MotoGP | Test Buriram Day 2, Marquez: “Caduta dovuta a mancanza di concentrazione”

Marc Marquez ha chiuso con il terzo tempo la due giorni di test IRTA della MotoGP al Chang International Circuit di Buriram, per lui anche terza caduta in due giorni.

Il nove volte iridato ha perso il controllo della sua Ducati Desmosedici GP 26 alla curva 3 durante la simulazione di gara, passando anche per il centro medico, dove però non sono stati rilevati problemi.

Il #93 della casa di Borgo Panigale ha attribuito la caduta alla stanchezza dovuta alla sua forma non ottimale, visto che sin da ieri ha avuto problemi allo stomaco.

Dichiarazioni Marc Marquez Test Buriram Day 2 MotoGP 2026

“Il piano era fare un long-run, ma sono caduto ed ho chiuso in anticipo. I test non sono andati male, penso di avere margini nella mia condizione fisica. Detto questo, abbiamo fatto molti giri ieri e stamattina.” – ha detto così come riportato da Crash.net – “Forse questo pomeriggio ero troppo stanco per fare un long-run e onestamente la caduta è stata un po’ una mancanza di concentrazione, perché come ieri avevo problemi allo stomaco. Oggi è andato molto meglio, ma il corpo non è tornato al top. Sono comunque molto, molto felice perché il feeling con la moto è stato buono tutta la mattina, e stavo girando bene.”

Dichiarazioni Marc Marquez Cadute Test Buriram MotoGP 2026

“Tutti e tre le cadute che ho avuto questo weekend sono dovute alla mancanza di concentrazione. Quando ti manca la concentrazione, superi il limite, ma il problema è che ho quell’istinto di essere veloce, e quando sono completamente concentrato, riesco a controllarlo.”

Poi sulla nuova moto, la Ducati GP 26: “Sono convinto al 100% e chiaro su cosa mi serve ora e su come inizieremo. Per questo motivo sono felice. Stavo girando bene e ho concluso la pre-season con una buona sensazione.”

