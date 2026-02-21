MotoGP

MotoGP | Test Buriram Day 1, Di Giannantonio: “Il feeling con la moto è buono”

di Jessica Cortellazzi21 Febbraio, 2026
MotoGP | Test Buriram Day 1, Di Giannantonio: "Il feeling con la moto è buono"

Giornata consistente per Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano del team Pertamina Enduro VR46, si è concentrato nel confermare a Buriram quanto di buono emerso nei test di Sepang, sul tracciato che ospiterà il primo appuntamento della stagione. Di Giannantonio ha chiuso il Day 1 in nona posizione nella classifica combinata, completando 66 giri complessivi.

“Oggi sono molto più contento rispetto ai test in Malesia. La giornata di oggi non è stata semplice, ma siamo riusciti ad attenerci al piano e a provare tutto ciò che avevamo programmato. Non sono mai stato troppo veloce su questa pista, ma sembra che abbiamo trovato il modo di essere rapidi anche qui, e questo è molto importante. Il feeling con la moto è buono, abbiamo provato molte cose e alcune erano dei miglioramenti sulla moto. L’obiettivo è mettere tutto insieme per avere il miglior pacchetto possibile, vediamo se possiamo già iniziare a preparare il weekend di gara. Domani proveremo anche l’aerodinamica nuova ancora una volta, vediamo se possiamo già usarla per la prima gara”

Foto: Valter Magatti

