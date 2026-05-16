MotoGP | Tech3 e KTM insieme anche nel 2027

Proseguirà anche nel 2027 la collaborazione tra KTM e Tech3 in MotoGP. La squadra satellite francese ha infatti annunciato il rinnovo dell’accordo pluriennale con il costruttore austriaco, confermando così una partnership iniziata nel 2019 e diventata negli anni uno dei pilastri del progetto MotoGP di KTM.

In queste stagioni il sodalizio ha portato successi importanti, comprese vittorie in gara, consolidando il ruolo di Tech3 come struttura fondamentale nello sviluppo tecnico e sportivo della casa di Mattighofen.

Anche dal 2027 Tech3 continuerà a operare come estensione del team ufficiale KTM, potendo contare su moto supportate direttamente dalla factory e su una stretta collaborazione tecnica. La squadra avrà inoltre un ruolo centrale nello sviluppo della RC16 all’interno del progetto a quattro piloti del marchio austriaco.

La decisione arriva al termine di mesi di valutazioni da parte della nuova dirigenza Tech3 guidata dal CEO Guenther Steiner e garantisce continuità in vista dell’introduzione del nuovo regolamento tecnico previsto proprio per il 2027.

Con la nuova struttura organizzativa, Tech3 guarda al futuro con ambizioni rinnovate, puntando a rafforzare ulteriormente il rapporto con KTM e a lottare stabilmente per il successo iridato.

L’accordo conferma inoltre la volontà di KTM di mantenere una presenza importante sulla griglia MotoGP con più moto schierate, assicurando profondità competitiva e nuove opportunità di crescita per i piloti del proprio programma. Ulteriori dettagli relativi alla line-up dei piloti e alla struttura del team per la stagione 2027 saranno comunicati nei prossimi mesi.

Dichiarazioni Guenther Steiner, CEO Tech3

“Nel motorsport, le partnership più forti sono spesso quelle che si conoscono già perfettamente. Con KTM e Tech3 non stiamo partendo da zero. Grazie a tutto il lavoro svolto da Hervé Poncharal e dal team negli ultimi anni abbiamo costruito una base molto solida con KTM e questo ci dà un reale vantaggio mentre ci avviciniamo a una nuova era regolamentare completamente diversa. Per entrambe le parti si tratta di sviluppare qualcosa che già funziona. Questa continuità ci mette nella migliore posizione possibile per adattarci rapidamente e restare competitivi quando entreranno in vigore le nuove regole”

Dichiarazioni Pit Beirer, Direttore Motorsport KTM

“Siamo molto felici di continuare il nostro percorso insieme a Tech3. Quest’anno rappresenta un nuovo capitolo per il team, in linea con la crescita dinamica della MotoGP. Abbiamo allineato strategia e ambizioni e guardiamo al futuro con grande entusiasmo per continuare a spingere e fare la differenza in questo campionato. Un ringraziamento speciale va a Guenther Steiner e all’intero team Tech3 per l’impegno e la passione dimostrati verso questo progetto. Questa dedizione è una parte fondamentale della nostra forza come gruppo. C’è grande fiducia da parte della factory e insieme guardiamo al 2027 e oltre con totale concentrazione e con il chiaro obiettivo di competere ai massimi livelli”