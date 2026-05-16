Moto3 | Gp Barcellona Qualifiche: Perrone in Pole Position

Moto3 GP Barcellona Qualifiche – Valentin Perrone ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Barcellona, sesto appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale. Il pilota del team Red Bull KTM Tech3, alla sua terza Pole in carriera, ha registrato il suo miglior tempo in 1:46.679, precedendo David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), alla sua prima fila in carriera.

Quarto tempo per l’altro pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa che precede l’argentino Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team).

Sesta posizione per Jesus Rios (Rivacold Snipers Team), seguito da Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Joel Kelso (GRYD – MLav Racing). A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo Adrian Fernandez (Leopard Racing) e Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets).

Gli altri italiani: 13esimo Matteo Bertelle e 17esimo Guido Pini.

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