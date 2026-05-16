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Moto3 | Gp Barcellona Qualifiche: Perrone in Pole Position

Secondo Munoz davanti a Uriarte; il migliore degli italiani è Bertelle, dodicesimo

di Jessica Cortellazzi16 Maggio, 2026
Moto3 | Gp Barcellona Qualifiche: Perrone in Pole Position Moto3 | Gp Barcellona Qualifiche: Perrone in Pole Position

Moto3 GP Barcellona Qualifiche – Valentin Perrone ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Barcellona, sesto appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale. Il pilota del team Red Bull KTM Tech3, alla sua terza Pole in carriera, ha registrato il suo miglior tempo in 1:46.679, precedendo David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), alla sua prima fila in carriera.

Quarto tempo per l’altro pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa che precede l’argentino Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team).

Sesta posizione per Jesus Rios (Rivacold Snipers Team), seguito da Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Joel Kelso (GRYD – MLav Racing). A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo Adrian Fernandez (Leopard Racing) e Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets).

Gli altri italiani: 13esimo Matteo Bertelle e 17esimo Guido Pini.

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Moto3 Qualifica 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:46.679
2 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:46.684 +0.005
3 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:46.698 +0.019
4 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:46.815 +0.136
5 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:46.927 +0.248
6 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 1:46.948 +0.269
7 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:46.982 +0.303
8 66 Joel Kelso Gryd - Mlav Racing 1:46.992 +0.313
9 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:47.007 +0.328
10 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:47.058 +0.379
11 78 Joel Esteban Level Up - Mta 1:47.113 +0.434
12 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 1:47.149 +0.470
13 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta 1:47.168 +0.489
14 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:47.171 +0.492
15 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 1:47.356 +0.677
16 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:47.423 +0.744
17 94 Guido Pini Leopard Racing 1:47.718 +1.039
18 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:47.838 +1.159

Barcellona - GP Catalunya - Risultati Qualifica 2

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