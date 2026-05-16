MotoGP | Gp Barcellona: Acosta in pole, riscatto Morbidelli, è secondo

MotoGP Qualifiche GP Catalunya Barcellona – Pedro Acosta ha centrato la pole position del Gran Premio di Catalunya classe MotoGP, sesto appuntamento del Motomondiale 2026 in svolgimento al Montmelò di Barcellona.

Per il pilota della KTM è la seconda pole in Top Class dopo Motegi 2024, settima prima fila, una prima fila che condividerà con la sorpresa della giornata, Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team), che passato dalla Q1, ha chiuso secondo (a 203 giorni dall’ultima prima fila, ndr) a 0.233s dallo spagnolo. In prima fila anche Alex Marquez con la Ducati del Gresini Racing, staccato di 0.274s.

Seconda fila per l’Aprilia Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez, per la Honda del Team LCR di Johann Zarco e per la seconda Ducati del VR46 Racing Team, la GP 26 di Fabio Di Giannantonio.

Molto buona la qualifica di Fabio Quartararo, unica Yamaha nei 12. “El Diablo” ha chiuso settimo e condividerà la terza fila con la KTM di Brad Binder e con l’Aprilia di Jorge Martin, che passato dalla Q1 è anche scivolato e che ha chiuso nono a 0.584s dal connazionale Acosta.

Qualifica difficile per il leader della classifica iridata Marco Bezzecchi (Aprilia Factory), che scivolato ad inizio sessione alla curva 2, ha chiuso 12esimo, quarta fila per il riminese che è dietro alla Honda di Joan Mir e alla Yamaha Pramac di Jack Miller.

Non sono riusciti a passare le Q1 tra gli altri i nostri Pecco Bagnaia (Ducati Factory), che ha perso la Q2 per soli 51 millesimi e che partirà dalla 13esima casella, Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), 14esimo e Luca Marini (Honda HRC Castrol) 16esimo. Bagnaia e Bastianini condivideranno la quinta fila con Fermin Aldeguer (Gresini Racing).

Sesta fila per Marini, per il rientrante Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse MotoGP Team). Settima fila per Alex Rins (Yamaha Factory), per il rookie Honda LCR Diogo Moreira e per il tester Yamaha Augusto Fernandez. Ultima casella dello schieramento per Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac).

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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