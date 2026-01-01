MotoGP | Tardozzi sui piloti VR46: “La squadra lavora bene ma ci sono troppi alti e bassi”

Il team Pertamina Enduro VR46 che da quest’anno è il Factory Supported Team di Ducati, ha chiuso la stagione con il terzo posto in classifica Mondiale. Non è un brutto risultato ma il distacco dal team Ducati Lenovo è piuttosto netto con 342 punti di differenza. Per quanto i riguarda i piloti, Fabio Di Giannantonio ha chiuso al sesto posto davanti al compagno di squadra, Franco Morbidelli.

Parlando a MotoGP.com, il team manager Davide Tardozzi, ha parlato del rendimento stagionale del team di Valentino Rossi, soffermandosi in particolare sulle prestazioni dei piloti.

Dichiarazioni Davide Tardozzi su piloti VR46

“Su VR46, che è la nostra prima squadra satellite, siamo assolutamente felici del lavoro del team. Ci importa di loro e ci dimostrano quanto sono professionali. Ma per qualche motivo, Franky (Morbidelli, ndr) e Diggia (Di Giannantonio, ndr), non si comportano nel modo giusto durante la stagione, hanno alti e bassi, e questo non dà alla squadra ciò che merita perché, ancora una volta, la squadra ha lavorato molto bene”

Il 2026 dovrà quindi essere l’anno decisivo per i piloti VR46, dal momento che il loro contratto (come quello di molti altri piloti, ndr) scadrà a fine stagione e si parla di un arrivo di Pedro Acosta dalla KTM.