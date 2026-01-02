MotoGP | Carmelo Ezpeleta: “Moto3 e Moto2 ci saranno sempre ma…”

Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sports, la società che gestisce il Mondiale di MotoGP, ha partecipato al Gala RACC Motorsport 2025 ed intervistato da Mundo Deportivo ha parlato di vari argomenti.

Si è parlato molto della questione di dare il valore che meritano ai Mondiali di 125cc, Moto3, Moto2, di Liberty Media (il colosso statunitense che pochi mesi fa ha acquisito l’84% dei diritti della classe regina del motociclismo, ndr) e del discorso battaglie in MotoGP.

Ecco cosa ha detto il CEO di Dorna, che grazie ai numeri del 2025, sta vivendo un grande momento. In questo 2025, si sono battuti diversi record di affluenza in alcuni Gran Premi, solo due circuiti hanno riempito di meno le tribune rispetto al 2024. A tutto questo va aggiunta la forte crescita degli ascolti televisivi e il grande impatto sui social network.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta Impatto Liberty Media MotoGP

“Hanno acquistato un’azienda che funzionava, e noi siamo molto contenti perché pensiamo che possano fare molte cose. Hanno grande esperienza, sanno fare le cose molto bene e la sfida che abbiamo ora è trasformare il Mondiale di motociclismo non solo in una competizione interessante per gli appassionati, ma in uno sport globale, un intrattenimento, mantenendo allo stesso tempo lo spirito dello sport. Questo è ciò che vogliamo fare.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta Conteggio Titoli Moto3 e Moto2

“Questa è una discussione che non abbiamo. Noi, ovviamente, dobbiamo avere tre categorie e le avremo sempre, perché è lo schema con cui si fa, ed è molto positivo che i giovani che vincono in Moto3 e Moto2 vengano osservati dalla gente della MotoGP. Però esiste una categoria superiore. Noi abbiamo i Legends e abbiamo la Hall of Fame della MotoGP, ed è su questo che ci concentreremo.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta Importanza Battaglie MotoGP

“Non lo so, perché quest’anno è andato molto bene e non c’è stata battaglia. Questo è qualcosa che non è del tutto esatto. Prima molta gente diceva che non c’era un leader quando avevamo diversi piloti che vincevano. Io penso che le cose vadano come devono andare, ma certamente avere un leader come Marquez, come prima avevamo Valentino, è positivo per il Mondiale.”