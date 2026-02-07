In evidenza

MotoGP | Season Launch 2026 in diretta streaming [VIDEO]

Segui con noi l'evento a partire dalle 12:25 orario italiano

7 Febbraio, 2026
Conclusa la tre giorni di test IRTA al Sepang International Circuit, il circus della MotoGP si sposta a Kuala Lumpur per la presentazione collettiva della stagione 2026.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming a partire dalle ore 12:25 orario italiano tramite il nostro sito, con il video in calce a questo articolo.

Sabato sarà la giornata clou con un grande spettacolo pensato per stupire ed emozionare. A far godere le orecchie, oltre alle moto, saranno gli show di The Script, PAWSA e DOLLA, che porteranno la loro musica.

I piloti arriveranno in sella e saliranno sul palco, regalando ai presenti l’opportunità di ascoltare e vedere da vicino la massima tecnologia su due ruote e gli atleti che la portano al limite sulle piste di tutto il mondo. Appuntamento sabato 7 febbraio alle 12:25 ora italiana.

Diretta MotoGP Season Launch 2026 Kuala Lumpur

