MotoGP | Valentino Rossi: “Con Mattarella emozione unica”
Il nove volte iridato della MotoGP ha parlato del famoso video sul tram milanese durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali
Valentino Rossi ha raccontato l’emozione vissuta durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali “Milano – Cortina”, quando ha guidato il tram che ha portato il Presidente Sergio Mattarella allo stadio di San Siro.
Il nove volte iridato della MotoGP ha parlato al “Corriere della Sera” e a “Repubblica” del video sul tram milanese: “Lo capisci subito che tutti gli vogliono bene. Averlo davanti comporta avere a che fare con una certa aura. Mi ha chiesto del Motomondiale e se ce la facciamo a battere gli spagnoli. Olimpiadi? Sport bellissimi, quelli della discesa pazzi come noi della MotoGP.”
“Il presidente Mattarella è davvero un figo. Sereno, semplice, ti mette subito a tuo agio. Come fosse il papà e il nonno di tutti.” ha detto Valentini Rossi – “Lo capisci subito che tutti gli vogliono bene. C’è gente che, appena la vedi, ti trasmette subito una emozione. È come se ne sentissi tutta la carica, il peso.”
“Un’emozione unica — ha detto Rossi a Giorgio Terruzzi sul Corriere — per me Mattarella è un simbolo, una persona che emana positività, rispetto. Avere davanti questo signore saggio e illustre comporta avere a che fare con una certa aura. Il Presidente mi ha anche chiesto come siamo messi nel Motomondiale e come sta Bagnaia. L’ho rassicurato e lui: ‘Bene, allora ce la facciamo a batterli questi spagnoli?’ Un grande”.
Parlando dei nostri atleti ha poi aggiunto: “Sono un appassionato di snowboard, prendo la tavola appena è possibile. Sono un fan di tutti gli sport sulla neve. Oh, questi ragazzi vanno giù a 150 orari, sono una banda di pazzi scatenati come noi della MotoGP.”
