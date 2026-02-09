MotoGP | Valentino Rossi: “Con Mattarella emozione unica”

Valentino Rossi ha raccontato l’emozione vissuta durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali “Milano – Cortina”, quando ha guidato il tram che ha portato il Presidente Sergio Mattarella allo stadio di San Siro.

Il nove volte iridato della MotoGP ha parlato al “Corriere della Sera” e a “Repubblica” del video sul tram milanese: “Lo capisci subito che tutti gli vogliono bene. Averlo davanti comporta avere a che fare con una certa aura. Mi ha chiesto del Motomondiale e se ce la facciamo a battere gli spagnoli. Olimpiadi? Sport bellissimi, quelli della discesa pazzi come noi della MotoGP.”

“Il presidente Mattarella è davvero un figo. Sereno, semplice, ti mette subito a tuo agio. Come fosse il papà e il nonno di tutti.” ha detto Valentini Rossi – “Lo capisci subito che tutti gli vogliono bene. C’è gente che, appena la vedi, ti trasmette subito una emozione. È come se ne sentissi tutta la carica, il peso.”

Dichiarazioni Valentino Rossi Vs Presidente Sergio Mattarella Cerimonia Apertura Olimpiadi Milano-Cortina

“Un’emozione unica — ha detto Rossi a Giorgio Terruzzi sul Corriere — per me Mattarella è un simbolo, una persona che emana positività, rispetto. Avere davanti questo signore saggio e illustre comporta avere a che fare con una certa aura. Il Presidente mi ha anche chiesto come siamo messi nel Motomondiale e come sta Bagnaia. L’ho rassicurato e lui: ‘Bene, allora ce la facciamo a batterli questi spagnoli?’ Un grande”.

Parlando dei nostri atleti ha poi aggiunto: “Sono un appassionato di snowboard, prendo la tavola appena è possibile. Sono un fan di tutti gli sport sulla neve. Oh, questi ragazzi vanno giù a 150 orari, sono una banda di pazzi scatenati come noi della MotoGP.”

