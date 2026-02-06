MotoGP | Lorenzo: “La Ducati ha sicuramente fatto un passo avanti”

Il cinque volte iridato Jorge Lorenzo era presente a Sepang in veste di coach di Maverick Vinales. Il maiorchino collabora da qualche mese con il pilota di Figueres e sarà presente almeno nelle prime cinque gare del Mondiale.

La sua presenza a Sepang gli ha permesso anche di guardare da vicino la “concorrenza” e l’ex pilota di Yamaha, Ducati e Honda, è rimasto impressionato dalla casa di Borgo Panigale.

La nuova Desmosedici GP 26 lo ha positivamente colpito e anche il giudizio di Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez è stato molto positivo. Quello che ha impressionato Lorenzo è stata la fluidità e la stabilità della “Rossa”.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Ducati MotoGP 2026

“La Ducati ha sicuramente fatto un passo avanti. La moto si comporta in modo estremamente fluido nelle curve – ha commentato Lorenzo così come riportato da Speedweek.com – La Desmosedici sembra molto ben dosata anche in uscita di curva. Anche nel punto di corda e poi durante il riallineamento della moto tutto è estremamente fluido. Altre moto, in quei frangenti, appaiono decisamente più nervose. Anche il dispositivo di altezza posteriore per la partenza è stato modificato, e le alette aerodinamiche stanno diventando quasi grandi quanto quelle della Formula 1. Questo però fa sì che la moto sia molto stabile all’anteriore e che ci siano pochi wheelie.”

5/5 - (1 vote)