In evidenza

MotoGP | Lorenzo: “La Ducati ha sicuramente fatto un passo avanti”

Il cinque volte iridato: "La moto si comporta in modo estremamente fluido nelle curve"

di Alessio Brunori6 Febbraio, 2026
MotoGP | Lorenzo: “La Ducati ha sicuramente fatto un passo avanti” MotoGP | Lorenzo: “La Ducati ha sicuramente fatto un passo avanti”

Il cinque volte iridato Jorge Lorenzo era presente a Sepang in veste di coach di Maverick Vinales. Il maiorchino collabora da qualche mese con il pilota di Figueres e sarà presente almeno nelle prime cinque gare del Mondiale.

La sua presenza a Sepang gli ha permesso anche di guardare da vicino la “concorrenza” e l’ex pilota di Yamaha, Ducati e Honda, è rimasto impressionato dalla casa di Borgo Panigale.

La nuova Desmosedici GP 26 lo ha positivamente colpito e anche il giudizio di Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez è stato molto positivo. Quello che ha impressionato Lorenzo è stata la fluidità e la stabilità della “Rossa”.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Ducati MotoGP 2026

“La Ducati ha sicuramente fatto un passo avanti. La moto si comporta in modo estremamente fluido nelle curve – ha commentato Lorenzo così come riportato da Speedweek.com – La Desmosedici sembra molto ben dosata anche in uscita di curva. Anche nel punto di corda e poi durante il riallineamento della moto tutto è estremamente fluido. Altre moto, in quei frangenti, appaiono decisamente più nervose. Anche il dispositivo di altezza posteriore per la partenza è stato modificato, e le alette aerodinamiche stanno diventando quasi grandi quanto quelle della Formula 1. Questo però fa sì che la moto sia molto stabile all’anteriore e che ci siano pochi wheelie.”

5/5 - (1 vote)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00012motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00011motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00021motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00022motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00029motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00005motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00019motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00007motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00027motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00009motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00026motogp-launch-kuala-lumpur-2026-00008

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news