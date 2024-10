MotoGP | Scambio di complimenti tra Bagnaia e Martin dopo il GP del Giappone a Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone – Scambio di elogi tra Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin al termine del Gran Premio del Giappone, 16° tappa del Mondiale MotoGP 2024. Dopo aver tagliato il traguardo, Martin non ha esitato a complimentarsi con il suo rivale per l’eccezionale prestazione a Motegi. Bagnaia ha infatti disputato una gara magistrale, riducendo il divario in classifica da Martin a soli dieci punti.

Pecco, partito in modo impeccabile, ha mantenuto il comando della corsa dall’inizio alla fine. Enea Bastianini, nonostante una partenza complicata, ha conquistato il quarto posto, mancando l’opportunità di lottare per la vittoria. Dietro di lui, Franco Morbidelli, Brad Binder, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio hanno completato la top eight.

Aleix Espargarò e Jack Miller hanno chiuso rispettivamente in nona e decima posizione. Giornata amara per Pedro Acosta, costretto al ritiro dopo una caduta nelle prime fasi mentre occupava la seconda posizione. Ora lo sguardo è rivolto a Phillip Island, in Australia, dove fra due settimane andrà in scena una delle tappe più attese del campionato.





