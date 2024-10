MotoGP | GP Giappone, la partenza e il primo giro a Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone – Vi riportiamo i momenti salienti della partenza e del primo giro dell’ultimo Gran Premio del Giappone, 16° tappa del Mondiale MotoGP 2024, commentati da Guido Meda e Mauro Sanchini. L’italiano Francesco “Pecco” Bagnaia, in sella alla Ducati, ha dominato la gara fin dal primo giro, trasformando un weekend perfetto in una vittoria fondamentale. Alle sue spalle si sono piazzati Jorge Martin, suo principale rivale per il titolo, e Marc Marquez con la Ducati del team Gresini.

Dopo una partenza impeccabile, Bagnaia ha preso subito il comando, mantenendo la leadership fino alla bandiera a scacchi. La sua prestazione ha ridotto il distacco da Martin a soli dieci punti, mantenendo così viva la lotta per il campionato nelle ultime quattro gare della stagione.

Enea Bastianini ha chiuso al quarto posto, penalizzato da una partenza difficile che ha compromesso le sue possibilità di lottare per la vittoria. Franco Morbidelli, Brad Binder, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio hanno completato la top eight, mentre Aleix Espargarò e Jack Miller hanno chiuso rispettivamente nono e decimo.

Giornata sfortunata per Pedro Acosta, caduto nelle prime fasi della gara mentre occupava la seconda posizione. Il prossimo appuntamento è previsto tra due settimane con la suggestiva tappa di Phillip Island, in Australia, dove la lotta per il titolo continuerà ad appassionare.





